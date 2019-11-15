 Киев планирует начать запуск 4G в метрополитене в первом квартале 2020 года

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Проведены переговоры и согласована общая схема имплементации с ключевыми операторами Vodafone, Kyivstar, Lifecell", - написал Бахматов.

Он отметил, что Киевский метрополитен должен подготовить технические условия, а Киевский городской совет - утвердить тарифы за телеком-доступ к коммунальным объектам транспорта города (до того работают максимальные).

"Для Huawei Ukraine необходимо провести осмотр площадок метро, разработать и согласовать рабочий проект по внедрению 4G, провести экспертизы соответствующими государственными службами. КП "Киевский метрополитен", Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine - подготовить, согласовать и подписать договор с доступа. Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine, КП "Киевский метрополитен", Huawei Ukraine - подписать совместный документ о начале работ. Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine, КП "Киевский метрополитен", Huawei Ukraine - начать поэтапное внедрение 4G в метро", - отметил Бахматов.

По его словам, внедрение 4G должно состояться в первом квартале 2020 года. В это время должны быть подключены станции метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская.

На конец 2020-начало 2021 года должны быть подключены все станции и туннели.