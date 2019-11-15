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 Регуляторная политика, Финансы
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 Казахстан разрешил открывать филиалы мировых банков

Иностранные банки с 16 декабря 2020 года смогут открывать свои филиалы в Казахстане.

Об этом сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одним из элементов создания финансового рынка является развитие конкуренции в банковском секторе. (. . .) С 16 декабря 2020 года в рамках вхождения Казахстана во Всемирную торговую организацию иностранным банкам будет разрешено открывать свои прямые филиалы в Казахстане", – сказал глава центробанка Казастана.

Досаев отметил, что для недопущения регуляторного арбитража и обеспечения финансовой стабильности к работе филиалов иностранных банков будут применяться те же регуляторные подходы, что и к работе банков-резидентов.

Сейчас в Казахстане работает 28 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159979
 
 
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