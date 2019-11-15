 Доля SkyUp среди украинских авиакомпаний составила 11,5%

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

С начала года объем перевозок SkyUp составил 1 369 067 пассажиров. По данным Госавиаслужбы, за 10 месяцев все украинские авиакомпании перевезли 11 млн 923,3 тыс. пассажиров, улучшив этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3%.

533 рейса SkyUp были чартерными, 482 рейса - регулярными. Их пунктуальность, по данным SkyUp составила 70,1%. Для сравнения, по данным Госавиаслужбы Украины SkyUp выполнил по графику в октябре 2019 года 75,1% рейсов.

Такая разница в показателях объясняется тем, что регулятор учитывает вылеты только из аэропортов Украины, тогда как авиаперевозчик включает в статистику также данные по вылетам из зарубежных аэропортов.