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Все про:авиация (1136) SkyUp (117)

 Доля SkyUp среди украинских авиакомпаний составила 11,5%

Доля лоукостера SkyUp в перевозках украинских авиакомпаний за 10 месяцев 2019 года составила 11,5%.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

С начала года объем перевозок SkyUp составил 1 369 067 пассажиров. По данным Госавиаслужбы, за 10 месяцев все украинские авиакомпании перевезли 11 млн 923,3 тыс. пассажиров, улучшив этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,3%.

533 рейса SkyUp были чартерными, 482 рейса - регулярными. Их пунктуальность, по данным SkyUp составила 70,1%. Для сравнения, по данным Госавиаслужбы Украины SkyUp выполнил по графику в октябре 2019 года 75,1% рейсов.

Такая разница в показателях объясняется тем, что регулятор учитывает вылеты только из аэропортов Украины, тогда как авиаперевозчик включает в статистику также данные по вылетам из зарубежных аэропортов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159978
 
 
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