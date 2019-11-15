 "Укрнафта" продала сжиженный газ компаниям Коломойского по цене ниже рыночной, – СМИ

Как сообщает отраслевое издание enkorr, это на 9% или 1 672 грн за тонну дешевле, чем за два дня до этого свой ресурс продавала "Укргаздобыча" (18 372 грн за тонну), передает БизнесЦензор.

Кроме того, на основном аукционе 7 ноября "Укрнафта" продала другим участники рынка 1,8 тыс. тонн сжиженного газа по 17 000 грн за тонну, то есть на 300 грн/т дороже, чем на этой неделе "Привату".

При этом за прошедшую неделю, цены СУГ на аукционах других украинских производителей повысились на 5-9% в зависимости от компании.

Так цена на СУГ "Укргаздобычи" за неделю выросла на 1 193 грн (с 17 178 грн до 18 372 грн за тонну), ПГНК – на 1100 грн/т (до 18 700 грн/т), Geo Alliance – на 900 грн/т (до 18 120 грн/т).

В то же время цена "Укрнафты" опустилась на 300 грн/т. – с 17 000 грн/т до 16 700 грн/т.

"Учитывая разницу между ценой "Укргаздобычи" и "Укрнафты" на аукционах текущей недели, "Укрнафта", продав 18,48 тыс. тонн группе "Приват", недополучала примерно 35 млн грн", – отмечает издание.

При этом "Укрнафта" второй год игнорирует возможность проведения электронных торгов с отгрузкой в течение недели и продолжает реализовывать СУГ на аукционах "с голоса" 1-2 раза в месяц.

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Напомним, ПАО "Укрнафта" производит СУГ на трех ГПЗ в Черниговской и Ивано-Франковской областях. В 2018 году выпуск сжиженного газа компанией составил 110 тыс. тонн (-5%). Компания реализует газ на "голосовых" аукционах 1–2 раза в месяц, на которых 90% объема приобретает аффилированные с группой "Приват" компании.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2019 года долг "Укрнафты" по налогам, с учетом штрафов и пеней, оценивался в 32 млрд грн.