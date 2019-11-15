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 Экономика Гонконга впервые за 10 лет скатилась в рецессию

Экономика Гонконга в третьем квартале 2019 года вступила в рецессию впервые за последние десять лет из-за антиправительственных протестов и эскалации торгового спора между США и Китаем.

Согласно данным официальной статистики, ВВП Гонконга в июле-сентябре сократился на 3,2% в квартальном выражении с учетом сезонных факторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В годовом выражении снижение составило 2,9%.

Сокращение экономики фиксируется второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

"Внутренний спрос значительно ухудшился в третьем квартале, поскольку местные социальные волнения сильно сказались на потребительской активности, а сдержанные экономические перспективы оказали давление на потребление и инвестиционный климат", – говорится в сообщении правительства Гонконга.

В частности, падение розничных продаж в августе было рекордным за все время ведения статистики – 23% в годовом выражении. В сентябре показатель упал на 18,3%.

Власти города также ухудшили прогноз ВВП на текущий год и теперь ожидают сокращения на 1,3%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал рост на 0-1%. Если негативный прогноз сбудется, годовое снижение экономики Гонконга станет первым с 2009 года.

При этом аналитики опасаются, что спад может быть сильнее и продолжительнее, чем во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159973
 
 
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