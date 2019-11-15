 Из госбюджета на 2020 год изъяли 4,4 миллиарда на кредиты аграриям на покупку земли

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные проекта госбюджета ко второму чтению.

"Средства на предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в доработанном законопроекте №2000 агрегированы по одной программе (код 1201150) в объеме 4 млрд грн, однако в сопроводительных материалах к этому законопроекту нет объяснений относительно порядка использования таких средств (в частности, по направлениям предоставления такой поддержки), при этом исключены расходы в сумме 4,4 млрд грн на удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в выводах бюджетного комитета ко второму чтению.

Соответствующие изменения также отображены в сравнительной таблице изменений ко второму чтению.

В то же время в бюджете по предложению правительства предусмотрено выделить Минэкономики 240 млн грн по программе "Формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов" (код 1201300), который должен предоставлять гарантии аграриям по кредитам на покупку земли.

Еще 13 ноября министр финансов Оксана Маркарова отмечала, что в проекте госбюджета предусмотрено 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

"Мы заложили в представленный бюджет 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Минфин и Минэкономики разрабатывают с международными партнерами другой инструмент – фонд частичного гарантирования кредитов. То есть в бюджете будут средства на частичное обеспечение тела кредита. Это позволит более активно привлечь банки в процесс кредитования приобретения земли, потому что уменьшит для банков риски выдачи займов", – подчеркнула Маркарова.

Как сообщалось, Аграрный комитет Верховной Рады 16 октября поддержал поправки в проект госбюджета, предусматривающие сохранение на 2020 год объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн. Из этой суммы 4,4 млрд грн планировалось направить на удешевление кредитов для покупки земли, а также сохранить финансирование программ поддержки аграриев в сумме 4 млрд грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагал для обеспечения государственной поддержки АПК на уровне 4 млрд грн направить часть средств от продажи государственных земель при запуске рынка.