 Милованов пообещал кредиты на покупку земли под 3-5% годовых в гривне

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей позже", - сообщил Милованов.

По словам министра, такие ставки будут возможны в случае принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в Верховой Раде.

Проектом госбюджета на 2020 год предусматривались 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы, однако в окончательном варианте госбюджета эта сумма была исключена.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Согласно документу, запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине предлагается отменить с 1 октября 2020 года.

14 ноября парламент принял государственный бюджет Украины на 2020 год.