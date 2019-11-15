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 Милованов пообещал кредиты на покупку земли под 3-5% годовых в гривне

Украинцы смогут взять кредит на покупку земли сельскохозяйственного назначения под 3-5% годовых.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей позже", - сообщил Милованов.

По словам министра, такие ставки будут возможны в случае принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в Верховой Раде. 

Проектом госбюджета на 2020 год предусматривались 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы, однако в окончательном варианте госбюджета эта сумма была исключена.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Согласно документу, запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине предлагается отменить с 1 октября 2020 года.

14 ноября парламент принял государственный бюджет Украины на 2020 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159962
 
 
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