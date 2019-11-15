 МЭА повысило прогноз поставок нефти из стран вне ОПЕК

Это прогнозирует Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта оценка на 0,1 млн б/с больше по сравнению с тем, что был сделан месяц назад.

"Прогнозы роста поставок в 2020 году увеличились со времени представления отчета в прошлом месяце после более быстрого, чем ожидалось, увеличения производства на месторождении Johan Sverdrup в Норвегии (было запущено 5 октября), передового запуска проекта Liza в Гайане и предварительных признаков восстановления в Мексике", - сообщает МЭА.

"Вклад США в общий рост поставок снизится с 1,6 млн б/с, или 87% в этом году до 1,2 млн б/с, или 54% в следующем году", - отмечает агентство.

Прогноз роста поставок из не-ОПЕК на 2019 год был сохранен на уровне 1,8 млн б/с - до 64,8 млн б/с.

В октябре поставки нефти стран не-ОПЕК выросли примерно на 255 тыс. б/с - до 65,6 млн б/с, за счет роста норвежской добычи нефти на 230 тыс. б/с после запуска месторождения Johan Sverdrup. Завершение технического обслуживания в Канаде и Казахстане также увеличило предложение, в то время как производство биотоплива сезонно сократилось. Поставки в США выросли месяц к месяцу на 145 тыс. б/с.

"Достижение консенсуса по вопросу о продлении сокращений добычи после истечения срока их действия в марте 2020 года может оказаться непростым делом. Ряд российских производителей уже дали понять, что дальнейшие сокращения могут подорвать инвестиции в новые разработки, связанные с добычей, и сорвать долгосрочные цели поставок", - подчеркивает агентство.