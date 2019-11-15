 Представитель китайской сервисной компании прогнозирует рост мировых цен на газ

Об этом во время дискуссионной панели "Что мешает газовой независимости Украины", которая прошла 14 ноября в Киеве, рассказал Амир Килани, представитель китайской сервисной компании Xinjiang Beiken Energy Engineering Co Ltd (XBEE), передает БизнесЦензор.

Менеджер китайской компании назвал три основные причины снижения цены на газ, которые выделяют мировые аналитики.

Во-первых, это теплые европейские зимы, которые начались с 2014 года. Во-вторых, американский LNG (сжиженный природный газ). В-третьих: отказ основных игроков европейского газового рынка – России и Норвегии – уменьшать объемы добычи газа.

"Почему американского LNG стало больше на европейском рынке? Это связано с торговой войной Китая и США. В 2018 году Китай ввел пошлину на американский LNG. Китай – это основной его потребитель. Соответственно, освободившиеся объемы были направлены в Европу. Но если торговая война США с Китаем прекратится, LNG снова пойдет в Китай, потому что это более долгосрочный, динамичный и привлекательный рынок", - говорит Амир Килани.

По его словам, также переоценивается объем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ).

"Еще одной причиной не повышения цен на газ называют то, что в северной Европе заполнены 99% объема ПХГ. Я бы посмотрел на общий объем в цифрах. Это 70 млрд кубов газа. Ежегодное потребление Европейского союза – более 470 млрд кубов газа", - говорит представитель китайской компании.

По его словам, отказ от собственной добычи газа из-за нынешнего тренда на понижение цены ресурса – плохая стратегия.

"Например, основные игроки европейского рынка – РФ и Норвегия – не считают, что это долгосрочная тенденция по понижению цены газа", - говорит Килани.

Напомним, в июле 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" представила новую стратегию добычи газа, согласно которой все финансовые усилия компания будет направлять на интенсификацию добычи на эффективных месторождениях, а успешность выполнения программы будет оцениваться не в добытых кубометрах, а в финансовом результате компании.