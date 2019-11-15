 Нацбанк упростил порядок выдачи лицензий на перевод средств

Соответствующие изменения в положение о порядке выдачи лицензий утверждены постановлением правления НБУ №128 6 ноября и вступили в силу с 15 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, для небанковских учреждений отменена обязанность согласовывать с Национальным банком внутренние правила о переводе средств. Так, отныне в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка в форме опросника по установленному образцу.

"Такая форма документа будет более понятной и прозрачной для заявителя. Ее подготовка заявителем и обработки сотрудниками Национального банка потребует значительно меньших затрат времени", – пояснили в НБУ.

Образец такой информационной справки для заполнения в форме опросника размещен на сайте Нацбанка.

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Что касается внутренних правил о переводе средств, то они станут документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения. Разрабатываться и утверждаться такой документ (вместе с порядком внутреннего контроля и другими внутренними документами) должен до начала предоставления услуг по переводу средств в соответствии с обновленными требованиями к ним, гармонизированным с Директивой (EU) 2015/2366 (PSD2) и Руководящими принципами ЕВА.

Кроме того, обновлены требования к бизнес-плану, который подается небанковским учреждением в Национальный банк для получения лицензии.