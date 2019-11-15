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Все про:арест (412) завод (363) Укроборонпром (455)

 Суд арестовал имущество киевского завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Голосеевский райсуд Киева наложил арест на государственный имущественный комплекс АО "Завод "Маяк" государственного концерна "Укроборонпром" для недопущения его незаконной продажи/

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

В ходе расследования уголовного производства по факту организации мошеннической схемы по продаже имущества ПАО "Завод Маяк" установлено, что бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры содействие в приобретении указанного комплекса через электронную систему торгов ГП "СЕТАМ" за около 60 млн грн, что по его словам, является в два раза меньшей, чем реальная стоимость объекта.

Мошенническая схема была разоблачена, а его организатор задержан.

Вместе с тем, во время досудебного расследования выяснилось, что Государственной исполнительной службой путем принудительной продажи через ГП "СЕТАМ" вышеуказанный имущественный комплекс выставлен на торги с начальной стоимостью 62 млн грн.

С целью проверки законности такого отчуждения, а также проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости этого объекта прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте имущественного комплекса, которое судом удовлетворено.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159941
 
 
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