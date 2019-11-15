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 В Украине уже зарегистрировали все 16 таможен новой службы, – Нефьодов

В Украине уже зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы и назначены исполняющие обязанности руководителей.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на утро наконец зарегистрированы все 16 таможен Новой таможни. Напоминаю, это промежуточная структура - из 26 делаем 16, а в следующем году останется лишь одна (но для этого еще надо изменения в закон, которые уже в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - написал Нефьодов. 

На все 16 таможен назначены исполняющие обязанностей. Это либо бывшие руководители ликвидируемых таможен (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата.

"Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и стартовать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - отметил Нефьодов.

В частности, назначены следующие:

  • Азовская таможня - Владимир Денисов;
  • Буковинская таможня - Илья Самушко;
  • Волынская таможня - Наталья Туман;
  • Галицкая таможня - Владимир Цабак;
  • Днепровская таможня - Константин Шалай;
  • Закарпатская таможня - Виктор Іванус;
  • Энергетическая таможня - Андрей Хомяк;
  • Киевская таможня - Антон Борисенко;
  • Координационно-мониторинговая таможня - Александр Бевза;
  • Одесская таможня - Евгений Кодис;
  • Северная таможня - Петр Коростовский;
  • Подольская таможня - Виктория Ерофеева;
  • Полесская таможня - Алексей Мужев;
  • Слобожанская таможня - Максим Любченко;
  • Восточная таможня - Светлана Форощук;
  • Черноморская таможня - Александр Шуцкий.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159934
 
 
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