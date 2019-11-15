 Власти Киева подготовят план эвакуации брошенных автомобилей

Решение поддержали 85 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Сейчас исполнительный орган Киевсовета (КГГА) не наделен полномочиями по демонтажу брошенных или бесхозных транспортных средств. В то же время, Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна решить проблему с такими автомобилями. Поэтому имеем ситуацию, когда одно ведомство, отвечающее за порядок и благоустройство, не имеет полномочий относительно действий по отношению к брошенным авто, второе – имеет полномочия, но средства, в случае прохождения всех этапов и проведения аукциона, идут на третье", – пояснил инициатор решения, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Для того, чтобы разрешить ситуацию с бесхозными автомобилями на улицах столицы, КГГА поручено в течение трех месяцев разработать и представить на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции.

Согласно статистическим данным, на улицах столицы сегодня находится более 600 брошенных авто.