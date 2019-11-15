 IFC утвердил возможность вхождения в капитал "Укргазбанка"

Согласно сообщению IFC, совет директоров корпорации одобрил это решение 11 ноября, в настоящее время готовится подписание необходимых документов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В информации IFC указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

"Укргазбанк" 25 ноября 2019 года проведет внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC, обязательства по которому могут быть конвертированы в акции. Согласно проекту решения, собрание также планирует предоставить совету банка полномочия утверждать другие условия кредитного договора.

В ноябре 2017 года Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи. Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (94,036 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков, а на начало года занимал по этому показателю около 5% рынка.

IFC указывает, что "Укргазбанк" имеет широкое присутствии в Украине с 23 региональными офисами, 248 отделениями и 4250 работниками, обслуживая 1,9 млн клиентов.