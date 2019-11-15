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 Энергетика, Макроэкономика
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 Еврокомиссия надеется на договоренности по транзиту газа из России через Украину

Еврокомиссия сохраняет приверженность перспективе достижения трехсторонних договоренностей по транзиту российского газа через Украину.

Об этом заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем выполнять нашу работу, мы сохраняем спокойствие. Мы остаемся привержены трехсторонним дискуссиям", - сказала Андреева.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о риске прекращения украинского газового транзита.

Как сообщалось, в Еврокомиссии нет даты очередных трехсторонних переговоров Киев-Москва-Брюссель о транзите российского газа территорией Украины в ЕС.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159918
 
 
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