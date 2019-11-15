 Рада внесла уточнения в закон о создании независимого оператора ГТС Украины

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления проголосовали 292 народных депутатов.

Как пояснил глава профильного комитета парламента Андрей Герус, необходимость принятия документа связана с разночтениями определения понятия "газотранспортная система" в украинском законодательстве.

"У нас есть определенные расхождения в украинском законодательстве относительно того, что такое газотранспортная система и включает ли в себя ГТС подземные хранилища… Поэтому мы предлагаем провести согласование текста и прописать, что 100% государственной собственности гарантируется и в газотранспортной системе и в подземных хранилищах газа", – сказал Герус.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать решение в связи с необходимостью подготовить ГТС Украины к работе под управлением нового независимого оператора.

"Россияне очень не хотят, чтобы у нас вышло подготовить нашу ГТС и нашего оператора к продолжению контракта… Сейчас мы… попробовали найти формулировки в отношении того, что украинская ГТС на 100% остается собственностью Украины", – отметил Гончарук.

В свою очередь заместитель спикера парламента Руслан Стенфанчук добавил, что после принятия закона Главным юридическим управлением ВР было проведено сведение внесенных в него перед голосованием правок.

"Эта таблица соответствует тем вещам, в отношении которых были достигнуты договоренности на уровне комитета и на уровне Верховной Рады", – подчеркнул Стефанчук .

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Как сообщалось, Верховная Рада 31 октября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" (законопроект №2239-1).

Закон был разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, согласно Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Согласно пояснительной записке к документу, закон "О рынке природного газа" предусматривает избрание модели отделения Ownership Unbundling (OU) и Independent System Operator (ISO). Во исполнение этого закона Кабмин постановлением №840 выбрал модель отделения ISO.

При этом сертификация независимого оператора ГТС по модели ISO предусматривает проверку и подтверждение НКРЭКУ соответствия кандидата ряду установленных критериев. Для реализации этого процесса и разработан вышеуказанный законопроект.