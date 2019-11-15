 ДТЭК Ахметова завершил строительство новой ВЭС в Запорожской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"Таким образом, компания выполнила одну из своих стратегических целей – создать 1 ГВт экологически чистой генерации до 2020 года", - сообщает ДТЭК.

Орловская ВЭС – третий проект ДТЭК в ветроэнергетике. Станция находится на Азовском побережье в Запорожской области. На ВЭС установлены 26 ветротурбин компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Инвестиции в Орловскую ВЭС составили 131 млн евро.

Ежегодно Орловская ВЭС будет производить около 380 млн кВт∙ч зеленой электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения потребностей почти 190 тыс. домохозяйств.

Как сообщалось, в феврале ДТЭК открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. После запуска последнего пускового комплекса общая мощность Приморской ВЭС составит 200 МВт. Инвестиции ДТЭК в реализацию проекта оцениваются в около 300 млн евро.

Накануне энергохолдинг ДТЭК запустил в работу Покровскую солнечную электростанцию ​​установленной мощностью 240 МВт, которая является второй по мощности СЭС в Европе и самой крупной в Украине. Инвестиции в проект составили 193 млн евро.

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине обеспечивает высокую прибыльность для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

ЕБРР неоднократно призывал Украину к внедрению механизма аукционов как более прогрессивной модели стимулировании создания генерации, использующей возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По оценке ЕБРР, запуск аукционов в конечном итоге может привести к снижению нагрузки ВИЭ на тарифы.