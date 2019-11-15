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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:алкоголь (209) ВР (947) законопроект (777) парламент (796) спирт (51) Укрспирт (121)

 Рада одобрила отмену государственной монополии на производство спирта

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" относительно либерализации деятельности в сфере производства спирта".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №2300 в первом чтении проголосовали 293 народных депутата.

Предложение подготовить законопроект ко второму чтению по сокращенной процедуре поддержал 251 депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Также предложено предоставить возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полностью либерализировать экспорт спирта из Украины.

Для защиты отечественного товаропроизводителя проектом закона предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом иинистров государственные предприятия.

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Как отмечается в пояснительной записке, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта сократилось в 4 раза. По мнению авторов законопроекта, стремительное снижение производства спирта обусловлено сокращением экспорта из-за отсутствия инвестиций в обновление оборудования, а также ростом теневого оборота спирта, доля которого выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159903
 
 
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Звучить непогано. Державні монополії, тим більше на спирт - не потрібні. Іноді навіть Зе команда робить щось корисне.
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гей у нас 1, його зеличність моніка зелінські
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Идитоты! Спиртовая промышленность всегда давала до 30% госбюджета. Решили полностью уничтожить Украину соросята сволочи!
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