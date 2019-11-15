 Химическая компания Фирташа оспорила решение АМКУ о принудительном разделении

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

"Информируем вас, что заводы азотной химии Group DF – ПАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", а также трейдер удобрениями "НФ Трейдинг Украина" подали иски в Хозяйственный суд города Киева для того, чтобы оспорить решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 5 сентября 2019 года о якобы злоупотреблении монопольным положением и принудительном разделении", - сообщает Group DF.

"Мы считаем, что Антимонопольный комитет принял не обоснованное решение. У Антимонопольного комитета не было оснований для того, чтобы сделать вывод о монопольном сговоре и соответственно утверждать, что имело место злоупотребление монопольным положением", - директор компании DF LEX.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет 5 сентября по делу о злоупотреблениях группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений в 2014-2017 годах наложил штраф на ООО "НФ Трейдинг Украина" в размере 107 млн ​​грн, а в отношении компаний "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" и "Азот" (Черкассы) применить принудительное разделение.

В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также контролирует государственный "Сумыхимпром".

86% в Ostchem принадлежит Фирташу. Еще 14% – народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича.