 Страны ОПЕК столкнутся с ужесточением конкуренции, – МЭА

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Страны ОПЕК+ столкнутся с серьезной проблемой в 2020 году, поскольку ожидается резкое падение спроса на их нефть", - говорится в ежемесячном отчете МЭА, базирующегося в Париже.

"Это снижение объясняется увеличением добычи нефти странами, не являющимися членами ОПЕК, с ростом в 2,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году по сравнению с 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2019 году", - добавило агентство, говоря о добыче в США, Бразилии, Норвегии и Гайане.

Спрос на нефть ОПЕК в 2020 году составит 28,9 миллиона баррелей в сутки, согласно прогнозу МЭА, что на 1 миллион баррелей в сутки ниже текущей добычи организации.

Это последний ежемесячный отчет МЭА перед встречей стран ОПЕК и партнеров 5-6 декабря, на которой будет обсуждаться вопрос сохранения ограничений на добычу, направленных на поддержание цен и баланса на рынке.

Агентство сохранило свои оценки роста мирового спроса на нефть в 2019 и 2020 годах на уровне 1 и 1,2 миллиона баррелей в сутки соответственно, но добавило, что этот прогноз может несколько недооценивать влияние тарифов в результате американо-китайской торговой войны.