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 Польша уведомила "Газпром" об отказе от продления газового контракта после 2022 года

Польская PGNiG после получения необходимых корпоративных решений подала в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявление о нежелании продлять контракт на закупку газа после 2022 года, сообщила польская компания.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В соответствии с положениями контракта (газ транспортируется по газопроводу "Ямал-Европа"), за три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года.

"В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу.

Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159890
 
 
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