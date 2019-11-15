 Кабмин уволил главу "Укрпатента" (обновлено)

Об этом Милованов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня уволены руководитель "Укрпатента", руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", – сообщил Милованов.

По его словам, это реакция на обращение коллектива "Укрпатента", отзывы и жалобы отрасли.

Согласно сайту "Укрпатента", его руководителем являлся Андрей Кудин.

И.о директора "Укрпатента" назначена директор по вопросам экспертизы Наталья Петрова, уточнили в пресс-службе правительства.

Сегодня Милованов повторно встретился с коллективом "Укрпатента", который 11 ноября обратился к Минэкономики с просьбой не допустить ликвидации предприятия.

В коллективе госпредприятия пожаловались на действия директора департамента интеллектуальной собственности Минэкономики Валерия Жалдака, который подписывал смету "Укрпатента".

"Работники указывали на многочисленные жалобы от специалистов отрасли, затягивание в рассмотрении заявок от торговых марок, низкие зарплаты и отток кадров", – отмечается в сообщении.

Кроме того, был создан дублирующий орган – Национальный офис интеллектуальной собственности (НОИВ).

"Существование двух институтов в сфере интеллектуальной собственности ("Укрпатента" и НОИВ) является экономически нецелесообразным и приводит к упадку "Укрпатента" как основного учреждения экспертизы", – подчеркивают в пресс-службе правительства.