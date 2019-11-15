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Все про:Кабмин (3589) патент (54) Милованов Тимофей (40)

 Кабмин уволил главу "Укрпатента" (обновлено)

Министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил об увольнении главы государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Об этом Милованов написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня уволены руководитель "Укрпатента", руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", – сообщил Милованов.

По его словам, это реакция на обращение коллектива "Укрпатента", отзывы и жалобы отрасли.

Согласно сайту "Укрпатента", его руководителем являлся Андрей Кудин.

И.о директора "Укрпатента" назначена директор по вопросам экспертизы Наталья Петрова, уточнили в пресс-службе правительства.

Сегодня Милованов повторно встретился с коллективом "Укрпатента", который 11 ноября обратился к Минэкономики с просьбой не допустить ликвидации предприятия.

В коллективе госпредприятия пожаловались на действия директора департамента интеллектуальной собственности Минэкономики Валерия Жалдака, который подписывал смету "Укрпатента".

"Работники указывали на многочисленные жалобы от специалистов отрасли, затягивание в рассмотрении заявок от торговых марок, низкие зарплаты и отток кадров", – отмечается в сообщении.

Кроме того, был создан дублирующий орган – Национальный офис интеллектуальной собственности (НОИВ).

"Существование двух институтов в сфере интеллектуальной собственности ("Укрпатента" и НОИВ) является экономически нецелесообразным и приводит к упадку "Укрпатента" как основного учреждения экспертизы", – подчеркивают в пресс-службе правительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159888
 
 
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Кудин на своём посту был известен только приверженностью к йоге и эзотерике
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Сужу по отзывам- воровство идей,причем с шантажом. Как следствие НУЛЬ предложений и заинтересованности авторов. Как следствие многими УКРАИНСКИМИ разработками пользуются "импортные" люди. Ни государство ни украинцы от этого не имеют прибыли. Интеллект в Украине НЕ популярен и не засчищен. А такие "конторки" на "наивняке" приносящем интересные идеи,зарабатывают сами. Но наивных УЖЕ нет. Поэтому и даже маленького результата НЕТ. А что бы проверить достаточно посмотреть СКОЛЬКО авторских свидетельств у этих "у..бков".
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вынужден сообщить такому знатоку патентного дела, что авторское свидетельство почило в бозе 28 лет назад. Не знал?
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