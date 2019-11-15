 "Райффайзен Банк Аваль" внесет 5 миллионов залога за Писарука

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает БизнесЦензор.

"Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все соответствующие действия по внесению залога согласно требованию суда", - сообщает банк.

"Александр Писарук будет и дальше работать в должности председателя правления "Райффайзен Банка Аваль". Мы убеждены, что все подозрения относительно неправомерных действий будут сняты с Писарука в ближайшее время и что он всегда придерживался высоких профессиональных и этических стандартов, работая как в "Райффайзен Банке Аваль", так и в течение многих лет в МВФ и других международных институтах", - сказал председатель наблюдательного совета "Райффайзен Банка Аваль" Мартин Грюль.

Как писал БизнесЦензор, сегодня суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку, а его заместитель Екатерина Рожкова высказала готовность взять на поруки задержанных по делу бывших сотрудников НБУ.

В поддержку Писарука также выступил глава набсовета "Райффайзен Банка Аваль".

В ночь на 13 ноября Высший антикоррупционный избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому по делу о стабкредите VAB Банку в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней.

По состоянию на 2015 год собственником "ВиЭйБи Банк" был Олег Бахматюк с 86,778% в статутном капитале. С 2012 года по 2014 год главой правления банка был Денис Мальцев.

В VAB Банк в 2014 году была введена временная администрация.

НАБУ заочно сообщило о подозрении фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банка) о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.