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 Финансы, Аграрный рынок
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 Аграрии использовали половину суммы господдержки на этот год

Аграриям по состоянию на 13 ноября направлено на выплату 2,84 млрд грн из 5,91 млрд грн, выделенных из бюджета на государственную поддержку агропромышленного комплекса в 2019 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, по программе поддержки развития животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции перечислено 1,6 млрд грн (из выделенных 3,5 млрд грн).

По программе финансовой поддержки сельхозпроизводителей перечислено 640,25 млн грн (из 881,79 млн грн), финподдержки развития фермерства - 230,44 млн грн (из 800 млн грн), поддержки хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников – 119,77 млн грн (из 400 млн грн). В то же время по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам перечислено 140 млн грн (200 млн грн), финподдержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов – 103,94 млн грн (127,16 млн грн).

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров на покупку земли запустится в Украине до открытия рынка земли 1 октября 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159875
 
 
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