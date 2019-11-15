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 Нацбанк ужесточит оценку рисков банков, резко увеличивающих потребительские кредиты

Национальный банк Украины намерен в следующем году ужесточить подходы к оценке рисков банков, которые высокими темпами наращивают потребительское кредитование, сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы осуждаем две вещи. Первое – поскольку у всех банков разные скоринговые модели… мы хотим унифицировать некоторые подходы, которые позволили бы нам определить минимальный размер риска, ниже которого банки не могут опускаться. Те, кто оценивает более реалистично, на них это не повлияет. Те, кто слишком оптимистичен, вынуждены будут подтянуться к минимально определенному уровню, который определит Нацбанк. И вторая часть – мы думаем о том, чтобы при оценке, возможно, применить более жесткие коэффициенты к потребительским кредитам", - сказала Рожкова на конференции рейтингового агентства Fitch в Киеве.

Как сообщила Рожкова, эти предложения центробанка будут предварительно обсуждаться с банковским сообществом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159847
 
 
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