 "Укрзализныця" обнаружила на Львовской железной дороге нелегальную криптоферму

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги, сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Олег Назарук.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые генерировали биткойн. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - отметил он.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещен.



