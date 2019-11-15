 Производитель видеокарт Nvidia сократил прибыль и выручку

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 27 октября 2019 года, снизилась на 27%, до $899 млн по сравнению с $1,23 млрд за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,45 с $1,97.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов составила $1,78 на акцию по сравнению с $1,84 на акцию годом ранее.

Выручка Nvidia в третьем финквартале сократилась на 5%, до $3,01 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,58 на акцию при выручке в $2,92 млрд.

Nvidia является ведущим мировым производителем графических чипов, используемых в высокопроизводительных ПК и игровых консолях. Спрос на ее продукцию взлетел на фоне бума на рынке криптовалют: графические процессоры активно использовались для майнинга криптовалют. Однако в результате обвала рынка криптовалют, спрос на графические чипы Nvidia резко упал, и с четвертого квартала прошлого фингода выручка компании падала.

Согласно прогнозу Nvidia, в текущем квартале ее выручка составит $2,89-$3,01 млрд по сравнению с $2,21 млрд годом ранее. Прогноз компании, однако, оказался хуже ожиданий рынка: консенсус-прогноз экспертов предусматривает выручку Nvidia на уровне $3,07 млрд в четвертом квартале текущего фингода.

Скорректированная валовая маржа в этом квартале составит 64,5% плюс или минус 50 базисных пунктов по сравнению с 64,1% в третьем финквартале, прогнозирует Nvidia.

Выручка в игровом сегменте, крупнейшем для компании, в минувшем квартале снизилась на 6%, до $1,66 млрд, в сегменте датацентров - уменьшилась на 8%, до $726 млн.

Акции Nvidia подешевели на 0,9% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2019 года их стоимость взлетела на 57%.