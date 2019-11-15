 Адвокат Трампа будет защищать американских партнеров Коломойского

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

Касовиц представляет партнеров Коломойского против гражданских исков в США о том, что они украли миллиарды долларов у украинского банка и использовали эти деньги для покупки офисных зданий и предприятий в США.

Коломойский также находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры, пишет Bloomberg.

Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника сообщало, что ФБР ведет расследование против Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, в частности, отмывания средств. По словам источников Daily Beast, расследования является широкомасштабным и продолжается довольно давно.

При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а его адвокат заявил, что тот отрицает вину.