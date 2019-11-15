 Alibaba предложит розничным инвесторам более 12 миллионов акций

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Остальные 487,5 млн акций (97,5%) из 500 млн бумаг, которые компания планирует разместить, будут доступны глобальным институциональным инвесторам. Цена продажи этой порции акций будет определена 20 ноября. В Alibaba допускают, что цена размещения акций для институциональных инвесторов может быть выше, чем для розничных.

Всего компания рассчитывает привлечь не менее $12 млрд.

Акции Alibaba будут обращаться на основной площадке Гонконгской фондовой биржи с цифровым кодом 9988.

Если спрос на акции среди розничных инвесторов существенно превысит ожидания, Alibaba может разместить дополнительно максимум 50 млн акций. Для институциональных инвесторов опцион доразмещения может составить до 75 млн акций.

Alibaba сообщила, что планирует направит деньги, полученные в результате размещения, на решения, которые позволят увеличить число клиентов, а также активнее инвестировать в цифровую трансформацию и инновации.

"Гонконг - один из наиболее важных финансовых центров мира, и мы признательны за возможность участвовать в его будущем", - заявил главный исполнительный директор и глава совета директоров Alibaba Дэниэл Чжан.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет первичного размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории.

АDR компании на NYSE подорожали в четверг на 0,2%, до $182,2. С начала 2019 года бумаги подорожали на 33%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.