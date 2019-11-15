 Венесуэла тайно экспортирует нефть на баланс РФ, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным Bloomberg, у нефтяных танкеров отключают транспондеры, сигнализирующие их местоположение.

В первые 11 дней ноября Венесуэла загрузила на танкеры 10,86 млн баррелей сырой нефти, что более чем в два раза превышает объем за аналогичный период в октябре. Около половины этих бочек были загружены на корабли с отключенными транспондерами и позже доставлены в Китай и Индию, отмечает Bloomberg. По данным агентства, на один из венесуэльских танкеров (Dragon, ходит под флагом Либерии), согласно контракту с российской компанией "Роснефть", было отгружено 2 млн баррелей нефти. Сейчас он стоит в венесуэльском порту Хосе, хотя, по данным последнего GPS-сигнала, он должен находиться недалеко от побережья Франции.

В "Роснефти" Bloomberg сообщили, что компания и ее "дочка" RTSA не фрахтовали суда в этой логистической цепочке. В Венесуэле компания работает в соответствии с международным правом и в рамках контрактов, подписанных задолго до введения американских санкций, подчеркнули в компании. Ситуацию с отключением транспондеров в "Роснефти" не прокомментировали. Представитель Dynacom Tankers Management, которой принадлежит танкер Dragon, также не стал комментировать информацию об отключении транспондеров. Он отметил, что с января 2019 г. ни одно из их судов не участвовало в контрактах с организациями, находящимися под санкциями США. Также в компании отметили, что она никогда не нарушала условия американских санкций в отношении Венесуэлы.

В результате экономического кризиса и санкций нефтедобыча Венесуэлы упала до самого низкого уровня с 1940-х гг. Сейчас она меньше 700 000 баррелей в день, сообщал Financial Times. В результате Венесуэла зарабатывает на экспорте нефти $250 млн в месяц по сравнению $5,3 млрд в месяц в среднем в 2005–2014 гг.

Из-за боязни нарушить санкции США многие страны и компании не хотят покупать венесуэльскую нефть и заниматься транспортировкой. В этих условиях Венесуэла во многом зависит от "Роснефти", которая помогает ей, поставляя ее нефть в Китай и Индию, писал FT.