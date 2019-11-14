 Oxford Ecоnomics улучшил прогноз роста ВВП Украины

Об этом свидетельствует ноябрьский отчет Oxford Economics, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы прогнозируем, что рост замедлится с 3,5% в 2019 году до 3,3% в 2020 году. Внешний дефицит тормозит рост импорта, а сокращение расходов в государственном секторе сдерживает рост реальных доходов", – прокомментировали аналитики.

Экономические ожидания в последующие годы также улучшены – с 2,6% до 3,2% в 2021 и с 2,7% до 2,8% в 2022 году. Однако, учитывая ожидаемую динамику, озвученный правительством амбициозный план по росту на 5-7% ВВП в год недостижим, полагают аналитики.

Улучшения ожиданий коснулись также инфляции: с 9% до 7,7% в текущем году и с 7,8% до 5,1% в следующем, а также с 7,2% до 6,9% в 2021 году.

В ноябрьском отчете Oxford Ecоnomics вновь улучшил прогноз курса гривни: в 2019 году – с 26,7 грн/$1 до 26,4 грн/$1, в 2020 году – с 28 грн/$1 до 26,9 грн/$1, в 2021 году с 29,2 грн/$1 до 28,2 грн/$1.

Согласно отчету, аналитики незначительно улучшили оценку дефицита текущего счета: с 3,1% ВВП до 3% в этом году, с 2,8% ВВП до 2,7% в 2020, с 2,3% до 2,2% в 2021 году.

"Ставки президента на новые структуры и выборы для прекращения конфликта на Донбассе может повысить доверие бизнеса, несмотря на опасения уступок России при ослаблении поддержки США", – полагают аналитики.

По их мнению, значительное снижение учетной ставки в октябре подчеркивает уверенность Национального банка в текущей политике, стабилизирующей дефицит бюджета и сокращающей дефицит текущего счета, несмотря на ситуацию вокруг "Приватбанка".

Что касается транша МВФ, переговоры о нем могут затянуться до января, допускают аналитики. Но если они не затянутся, то новая договоренность о транше в предположительно $5-8 млрд даст положительный сигнал об устойчивом процессе восстановления экономики и способности нового Кабинета министров ускорить реформы, отмечают в Oxford Ecоnomics.