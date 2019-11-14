 Рада упростила запуск нового оператора ГТС

За соответствующий законопроект 14 ноября в первом и втором чтении проголосовали 286 и 266 народных депутата соответственно, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект разрешает новому оператору сроком на шесть месяцев заключать договоры с "Укртрансгазом" без процедур закупки, что позволит ОГТСУ обеспечить беспрерывное предоставление услуг по транспортировке газа.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.

Верховная Рада 31 октября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.