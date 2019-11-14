 Соучредитель "Википедии" создал аналог Facebook и Twitter без рекламы

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Социальная сеть WT: Social позволит пользователям обмениваться ссылками на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook и Twitter, что в дальнейшем может создать достойную конкуренцию мессенджерам.

Для создания социальной сети Уэйлс воспользовался принципом онлайн-энциклопедии.

WT: Social была запущена в октябре, за месяц число пользователей соцсети приблизилось к 50 тыс. Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек, в том числе разработчики и менеджер сообщества. Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и начал его с нуля.

"Я хочу самостоятельно контролировать расходы", - пояснил Уэйлс.

В дальнейшем финансировать WT: Social будут за счет пожертвований небольшой группы пользователей, чтобы позволить сети работать без рекламы. Сам Уэйлс считает, что если социальная сеть существует за счет рекламы, то она предлагает некачественный контент.