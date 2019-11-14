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Все про:Википедия (2) социальные сети (409)

 Соучредитель "Википедии" создал аналог Facebook и Twitter без рекламы

Соучредитель онлайн-энциклопедии "Википедия" Джимми Уэйлс объявил о создании новой социальной сети, которая позволит пользователям обмениваться информацией по типу Facebook.

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Социальная сеть WT: Social позволит пользователям обмениваться ссылками на статьи и обсуждать их в ленте новостей в стиле Facebook и Twitter, что в дальнейшем может создать достойную конкуренцию мессенджерам.

Для создания социальной сети Уэйлс воспользовался принципом онлайн-энциклопедии.

WT: Social была запущена в октябре, за месяц число пользователей соцсети приблизилось к 50 тыс. Пока в компании, которая занимается развитием соцсети, работают всего несколько человек, в том числе разработчики и менеджер сообщества. Уэйлс добавил, что не привлекал денег на запуск проекта и начал его с нуля.

"Я хочу самостоятельно контролировать расходы", - пояснил Уэйлс.

В дальнейшем финансировать WT: Social будут за счет пожертвований небольшой группы пользователей, чтобы позволить сети работать без рекламы. Сам Уэйлс считает, что если социальная сеть существует за счет рекламы, то она предлагает некачественный контент.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159767
 
 
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