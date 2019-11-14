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 Всемирный банк ожидает принятия всего пакета "земельных" законопроектов

Всемирный банк приветствует утверждение в первом чтении Верховной Радой законопроекта об обороте сельхозземель и ожидает принятия всего пакета "земельных" законопроектов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ВБ, передает БизнесЦензор.

"Группа Всемирного банка приветствует руководство Украины с успешным принятием в первом чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственого назначения", – указывается в сообщении.

Это важный первый шаг для открытия рынка сельхозземель и использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев, подчеркнули в ВБ.

"Мы ожидаем принятия закона в целом и поддержку пакета законов, которые предупреждают концентрацию земли в одних руках и обеспечивают прозрачность", – добавили в ВБ.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предлагает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель всех форм собственности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159766
 
 
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