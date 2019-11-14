 Руководство "Укрзализныци" пообещало не сокращать 120 тысяч работников

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

В "Укрзализныце" заявили, что по итогу переговоров "стороны пришли к соглашению по ряду вопросов".

В частности, руководство компании заверило делегатов профсоюзов в том, что информация о сокращении 120 тыс. работников не соответствует действительности.

Кроме того, во время встречи в Офисе президента Украины была достигнута договоренность между Офисом президента, Кабмином и "Укрзализныцей" о создании рабочей группы для проработки вопросов численности персонала. В нее войдут представители профсоюзов, "Укрзализныци", Министерства финансов, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства инфраструктуры.

Стороны также обсудили вопросы выплаты "тринадцатой зарплаты" по итогам 2018 года, что стало одним из основных требований железнодорожников.

"Проблема в том, что "Укрзализныця" как юридическое лицо по результатам 2018 года не выполнила плановый показатель по чистой прибыли, который является обязательным условием для выплаты годового вознаграждения. Однако с целью поддержки работников по результатам переговоров финансовой службе поручено найти средства на выплату годового вознаграждения уже в декабре. Соответствующее решение правления будет принято в ближайшее время", - сказал член правления компании Желько Марчек.

По словам Марчека, участники встречи также договорились о совместной наработке изменений в законопроект о железнодорожном транспорте, для чего создана соответствующая рабочая группа, которая будет сотрудничать с профильным комитетом Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что за три-пять лет, начиная с 2020 года, "Укрзализныця" планирует сократить 40-50% административного персонала и избавиться от непрофильных и неприбыльных активов.