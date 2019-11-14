 Рада приняла законопроект об электронных земельных торгах

Об этом сообщает Укринформ, передает БизнесЦензор.

За решение о принятии в первом чтении за основу законопроекта проголосовали 262 народных депутата.

Редакцией проекта закона предусмотрено введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Данным проектом закона определяется, что при новом порядке проведения земельных торгов через электронную торговую систему будет автоматизирован ряд процессов - например, осуществление ставок участниками, представление ими заявок на участие и тому подобное. Также публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.

К примеру, в отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно: размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки – будут определены в установленном порядке Кабинетом министров Украины.

По мнению авторов законопроекта, электронные аукционы обеспечат не только повышение количества проданных и арендованных объектов, но и увеличат стоимость и размер арендной платы за эти участки земли. Также продажа и передача в пользование земельных участков через электронные торги обеспечит прозрачность процедур, поскольку субъективное влияние на земельные торги будет минимизирован и заменен автоматическими действиями электронной системы.