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 Дефицит внешней торговли товарами превысил $7 миллиардов, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2019 года увеличилось на 8,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года (негативное сальдо - $6,55 млрд) - до $7,1 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период возрос на 7,4% - до $37,093 млрд, тогда как импорт - на 7,5%, до $44,191 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в сентябре по отношению к августу 2019 года сократилось на 8,9% и составило $0,799 млрд (в августе 2019 года - негативное сальдо $0,878 млрд).

Госстат уточнил, что в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 0,4% - до $4,225 млрд, импорта - на 1,8%, до $5,024 млрд.

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-сентябре 2018 года - 0,84).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159750
 
 
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Сальдо торговли товарами негативное (-$7,1 млрд). А сальдо торговли услугами позитивное (+$4,2 млрд). Кроме того, около $12 млрд перечислят в Украину заробитчане в этом году. Плюс часть прибыли, которую олигархи выводят в оффшоры, зайдет под видом прямых иностранных инвестиций. В результате сводный платежный баланс будет в большом плюсе. Т.е., никаких причин для падения гривны нет. Только укрепление.
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Я думаю, к Новому году курс доллара будет не выше 23.
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