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 Транспорт, Ритейл
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 За 3,5 года в поездах Интерсити продано 3 млн хот-догов и 6 млн напитков

За 1300 дней работы WOG CAFE в скоростных поездах "Укрзализныци" пассажиры купили 3 млн хот-догов и сендвичей, а также 6 млн кофейных напитков. Почти каждый второй пассажир совершает покупку.

Об этом говорится в сообщении WOG CAFE, передает БизнесЦензор.

Компания работает на 14 маршрутах скоростных поездов УЗ с марта 2016 года. За это время пассажиры выпили почти 6 млн порций кофейных напитков и чая, съели 3 млн хот-догов, сэндвичей и круассанов, около 600 тыс. десертов, более 500 тыс. порций каш, сырников, бульона и булгура, а также купили более 1 млн единиц другой продукции. Все это сеть кафе реализовала под собственной торговой маркой.

Кроме того, пассажиры приобрели товары других брендов, представленных в WOG CAFE в поездах Интерсити: 2,8 млн напитков и табачных изделий, 2 млн пачек сока, воды и газировки, 720 тыс. бутылок пива и других слабоалкогольных напитков, а также более 900 тыс. других товаров.

Всего за указанный период пассажиры совершили покупки в WOG CAFE 7,3 млн раз. При этом, пассажиропоток на поездах Интерсити и Интерсити+ за период с 2016 по 2018 года включительно составил 15 млн человек. То есть, покупку в WOG CAFE совершил почти каждый второй пассажир Интерсити.

Количество обслуживающего персонала WOG CAFE составляет 200 человек. Чтобы разгрузить очередь возле базы кафе, за время следования рейса стюарды минимум трижды проводят обслуживание в каждом вагоне.

Весной 2019 года WOG CAFE и "Укрзализныця" запустили услугу заказа и оплаты продуктовых наборов при приобретении проездных документов. Уже с 1 декабря пассажиры, приобретая билеты на поезд, смогут купить горячие блюда, а в ближайшем будущем и блюда вегетарианского меню. Сейчас в стоимость билета входит чай.

"Сегодня уже сложно представить современную железную дорогу без натурального дрип-кофе, капучино, сэндвичей и хот-догов. Наше меню учитывает предпочтения всех путешественников, в том числе вегетарианцев. Мы продолжаем двигаться по выбранному курсу: усовершенствуем сервис, отслеживаем тренды и слушаем отзывы клиентов, внедряем инновационные решения при оплате за покупку в поезде, а также вводим новые позиции в меню", - говорит Максим Пятаков, директор дирекции общественного питания WOG АЗК WOG.

За 3,5 года в поездах Интерсити продано 3 млн хот-догов и 6 млн напитков 01

ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, а также активно развивает сеть WOG CAFE и WOG MARKET.

WOG CAFE – сеть кафе, в которую входят 387 объектов по всей Украине. Из них 363 кафе расположены на АЗК WOG, 14 – в поездах "Интерсити", 1 кафе – в аэропорту "Киев" (Жуляны), 1 кафе – в аэропорту "Борисполь", 1 кафе - в аэропорту Львова и 4 городских кафе - в Киеве и Львове.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159747
 
 
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 Топ комментарии
 
А если там начнут ещё и пивом торговать, то выручка от продажи билетов будет приложением к выручке от продажи пива...
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И гальюн к пиву платным сделать... тогда выручка от продажи пива станет приложением к выручке от посещения Winston Churchill...
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Шаурмой надо заниматься, а то сендвичи, хот-доги...
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Непорядок! Срочно заменить хот-доги на шаурму, как завещал великий ЗЕ!
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А если там начнут ещё и пивом торговать, то выручка от продажи билетов будет приложением к выручке от продажи пива...
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И гальюн к пиву платным сделать... тогда выручка от продажи пива станет приложением к выручке от посещения Winston Churchill...
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Не обольщайся... Забыл наш менталитет? Будут, в тамбуре, ссать в пустые бутылки и выбрасывать из окна...
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Ну, не знаю... можно будет девочек за плату водить подглядывать для смеху... это ж уссаться можно...в бутылку... я вон в трехлитровую банку не ромещаюсь со своими 25 см... шо, не веришь? Спроси у моей подруги... она - модель... щас придет...я ее послал в гараж феррари выкатить...
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25 см - это диаметр мочевого пузыря? "Уссаться от смеха" - это когда твой товарищ, посреди водохранилища, пытается поссать из надувной лодки... Да ещё в ноябре... "Цирк" ещё тот... Там и 25-сантиметровый, не поможет. Трижды приходилось из воды вытаскивать...
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Тануна... я отбрыкался... не верю я поездным сосискам... ну, доехал, вышел, зашел в метро, и тут тебя швидка настя настигла...
к тому же,Omnia mea mecum porto... чего б, скажите, куричку с соса-сола не прихватить?
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Шо ржош дурень? Над плотью птицы ржешь, подвергнутой термообработке... это - трагедия. Шекспир это... ржет он...
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Чувак, Ты круче ведра варьоных яйцов!
🤣🤣
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Чувак - твой вовчик, жыд пархатый... для него даже И после Ж жаль...
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О да... твой клоун в роли преза - святое... кто его пархатым назвал, тот сразу кацап... любишь вову, мужчина? признайся...
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Кто хотел, тот в уборной присунул... кива вон, занимался самообладанием прямо в зале Рады... стоит себе, теребонькает... кому какое дело
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Там такие жуткие уборные, шо и блевануть противно. Пардон, конечно. Так шо не фантазируйте 😏
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Где? В интерситях??? Нормальные...дезодорированные даже... народ научился смывать за собой. А некоторые даже руки после члена или еще чего там мыть научились
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Дайош пасажиру по хот-догу!!!(ой хто я шото..)
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э не! За 3,5 года в поездах Интерсити продано 3 млн хот-догов и 6 млн напитков - Цензор.НЕТ 6262
продаешь....один - по цене двух! (главное чтоб без ботулизма в придачу!))))))
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До речі, там досі единий шоколадний батончик що можна купити це рошен.
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