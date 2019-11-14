 За 3,5 года в поездах Интерсити продано 3 млн хот-догов и 6 млн напитков

Об этом говорится в сообщении WOG CAFE, передает БизнесЦензор.

Компания работает на 14 маршрутах скоростных поездов УЗ с марта 2016 года. За это время пассажиры выпили почти 6 млн порций кофейных напитков и чая, съели 3 млн хот-догов, сэндвичей и круассанов, около 600 тыс. десертов, более 500 тыс. порций каш, сырников, бульона и булгура, а также купили более 1 млн единиц другой продукции. Все это сеть кафе реализовала под собственной торговой маркой.

Кроме того, пассажиры приобрели товары других брендов, представленных в WOG CAFE в поездах Интерсити: 2,8 млн напитков и табачных изделий, 2 млн пачек сока, воды и газировки, 720 тыс. бутылок пива и других слабоалкогольных напитков, а также более 900 тыс. других товаров.

Всего за указанный период пассажиры совершили покупки в WOG CAFE 7,3 млн раз. При этом, пассажиропоток на поездах Интерсити и Интерсити+ за период с 2016 по 2018 года включительно составил 15 млн человек. То есть, покупку в WOG CAFE совершил почти каждый второй пассажир Интерсити.

Количество обслуживающего персонала WOG CAFE составляет 200 человек. Чтобы разгрузить очередь возле базы кафе, за время следования рейса стюарды минимум трижды проводят обслуживание в каждом вагоне.

Весной 2019 года WOG CAFE и "Укрзализныця" запустили услугу заказа и оплаты продуктовых наборов при приобретении проездных документов. Уже с 1 декабря пассажиры, приобретая билеты на поезд, смогут купить горячие блюда, а в ближайшем будущем и блюда вегетарианского меню. Сейчас в стоимость билета входит чай.

"Сегодня уже сложно представить современную железную дорогу без натурального дрип-кофе, капучино, сэндвичей и хот-догов. Наше меню учитывает предпочтения всех путешественников, в том числе вегетарианцев. Мы продолжаем двигаться по выбранному курсу: усовершенствуем сервис, отслеживаем тренды и слушаем отзывы клиентов, внедряем инновационные решения при оплате за покупку в поезде, а также вводим новые позиции в меню", - говорит Максим Пятаков, директор дирекции общественного питания WOG АЗК WOG.

ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, а также активно развивает сеть WOG CAFE и WOG MARKET.

WOG CAFE – сеть кафе, в которую входят 387 объектов по всей Украине. Из них 363 кафе расположены на АЗК WOG, 14 – в поездах "Интерсити", 1 кафе – в аэропорту "Киев" (Жуляны), 1 кафе – в аэропорту "Борисполь", 1 кафе - в аэропорту Львова и 4 городских кафе - в Киеве и Львове.