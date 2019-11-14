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 Власть, Аграрный рынок
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 Рада одобрила передачу общинам земель за пределами населенных пунктов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2194 о передаче земель государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, где размещаются объекты госсобственности) в собственность территориальным общинам.

За соответствующий законопроект на заседании в 14 ноября проголосовали 272 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений предусматривает, что Госгеокадастр будет лишен контролирующих функций, а функция контроля за самовольное занятие земель перейдет к сельским, поселковым и городским советам, за экологические нарушения – Государственной экологической инспекции, другие контролирующие функции – облгосадминистрациям.

Документ предлагает обязать арендодателя сообщать в письменной форме ценным письмом с описанием вложений и сообщением о вручении арендатору о намерении продать земучасток третьему лицу с обозначением его цены и других условий, на которых он продается.

Дарить земли разрешается исключительно лицам первой и второй степени родства (супруги, родители, дети, братья, сестры и другие). Запрещено внесение земучастка в уставный капитал без согласия лица, которое имеет преимущественное право.

Законопроект предусматривает, что при получении договоров про отчуждение земли нотариусы обязаны проверять соблюдение преимущественного права, в случае продажи участка с нарушением этого права арендатор может предъявить в суд иск о переводе на него прав и обязательств покупателя.

Предусматривается, что контроль над соблюдением ограничений по концентрации земель будет осуществить Антимонопольный комитет. Планируется внедрить систему сбора и анализа данных, а также мониторинга земельных отношений на основе данных Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, Госземкадастра, системы электронных торгов.

Кабинет министров будет наделен полномочиями запрещать приобретение в собственность земучастков сельхозназначения, размещенных ближе чем 30 км к границе Украины, юрлицам, чей конечный бенефициар является иностранцем, или лицам без гражданства.

Помимо этого, предлагается предоставить возможность подавать заявку о внесении ведомостей в кадастр в электронной форме, документация по землеустройству будет проверяться только на финальном этапе при внесении участка в Госземкадастр. Органам местного самоуправления будет предоставлен прямой доступ к кадастру. Кроме того, будет предусмотрен упрощенный порядок определения границ громад, единственное - согласование со смежной громадой.

Документация по землеустройству и ведомости об оценки земель станут публичными.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159746
 
 
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