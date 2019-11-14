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Все про:Газ (3863) долг (1269) Николаев (153) Николаевская область (84)

 Больше половины жителей Николаевщины накопили долги за газ

Более 180 тыс. потребителей газа в Николаевской области имеют задолженность за природный газ, а это более половины всех клиентов компании ООО "Николаевгаз Сбыт", поставляющей газ для населения.

По состоянию на 1 октября 2019 года общий долг жителей области за газ составляет 491 млн грн, что на 40% больше, чем в прошлом году, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Николаевгаз Сбыт" напоминает, что наличие задолженности может стать причиной прекращения газоснабжения. В услуга по прекращению\восстановлению газоснабжения является платной. Поэтому для обеспечения бесперебойного газоснабжения и во избежание дополнительных финансовых затрат, потребителям необходимо вовремя платить за потребленный газ.

В компании предупредили, что первым шагом со стороны поставщика газа в работе с должниками является письменное предупреждение. Только в сентябре этого года "Николаевгаз Сбыт" направил около 4 тысяч предупреждений. Кроме этого оформлено более тысячи поручений на отключение на сумму почти 11 млн грн по тем потребителям, которые не оплатили задолженность согласно поданным предупреждениям.

В случае, если реакции со стороны неплательщиков нет, по поручению на отключение происходит прекращение газоснабжения, а дело передается в суд.

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По данным компании, после получения предупреждения почти 45% потребителей погашают задолженность в течение нескольких дней. Однако в 55% случаев дело доходят до отключения. При этом для восстановления газоснабжения таким потребителям необходимо погасить не только задолженность, но и возместить расходы по прекращению и возобновлению газоснабжения, которые колеблятся от 400 грн до 2,5 тыс. грн.

При этом 36 тыс. потребителей газа в Николаевской области получают субсидию. С 1 февраля 2019 года она монетизирована, и субсидианты получают ее в денежной форме. Эти деньги предназначены для расчета за коммунальные услуги, которые нужно платить вовремя, ведь в случае возникновения задолженности, кроме отключения от газоснабжения, они могут потерять и государственную помощь.

"Сейчас, после внедрения монетизации субсидии, при отсутствии оплат в течение двух месяцев выплата субсидии прекращается. Компания передает список таких должников в органы соцзащиты, которые прекращают выплату госпомощи при наличии долга", – пояснила директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

В компании обращают внимание, что почти половина должников платят за газ не ежемесячно, как указано в Правилах и Договоре на поставку природного газа, а, например, раз в квартал. Но таким образом желание сэкономить несколько гривен на комиссии банка может стать причиной образования долга и, соответственно, также грозит отключением от газоснабжения и даже потерей субсидии.

"Поэтому при для предупреждения проблем с накоплением долгов надо строго соблюдать требования законодательства: ежемесячно с 1 по 5 число передавать показания газовых счетчиков, и не позднее 20 числа рассчитываться за потребленный газ", – подчеркивают в компании.

Для этого потребители могут быстро и легко передавать показания, платить за газ и следить за состоянием своего лицевого счета через "Личный кабинет" потребителя. Зарегистрироваться в нем можно на сайте 104.ua или загрузив на свой телефон мобильное приложение 104 Mobile (для смартфонов) или 104 Mobile Light (для айфонов).

При этом, как отмечают в компании, клиенты ООО "Николаевгаз Сбыт" с 17 октября по 30 ноября 2019 года могут оплачивать свои счета за потребленное голубое топливо в мобильном приложении 104 Mobile Light без каких-либо комиссий с помощью платежных сервисов #ApplePay и #MasterPass.

Напомним, ООО "Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн куб. м газа.

Компания обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 348 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159745
 
 
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Это долги за доначисления сумм за, так называемые погодные условия, поэтому их почти никто не оплачивает, оплачивают только кубы сугубо по счётчику.Такое указание Правительства.
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