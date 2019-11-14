 В течение недели турникеты для QR-билетов появятся еще на 11 станциях метро, – КГГА

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий во время пресс-конференции, передает БизнесЦензор.

Таким образом, станций с возможностью использования одноразового QR-билета будет уже 14.

"Мы продолжаем кампанию технического оснащения метрополитена для работы е-билета. Сейчас уже 339 турникетов из 361 считывают Kyiv Smart Card. Продолжается установка автоматов для покупки и пополнения карт. И уже вскоре метро станет еще доступнее для нерегулярных пассажиров, использующих разовые поездки, а не пополняющих карточки. В течение недели турникеты для QR-билетов появятся в 14 вестибюлях на 11 станциях метро", – отметил Назаров.

Сейчас QR-билетом можно воспользоваться на станциях "Площадь Льва Толстого", "Почайна" и "Сырец".

Е-билет существует в двух вариантах – карта для пополнения поездок с системой скидок Kyiv Smart Card и одноразовый QR-билет, который можно приобрести в кассах метро или автоматах самообслуживания на станциях, где установлены специальные турникеты. Также он доступен в терминалах Ibox и 2click, в Личном кабинете киевлянина, в приложениях Kyiv Smart City, Приват24 и в чат ботах Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Карточку Kyiv Smart Card можно приобрести в кассах на станциях КП "Киевский метрополитен": "Крещатик", "Театральная", "Майдан Незалежности", "Акедемгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна". В терминалах на станциях метро: "Академгородок" (2 вестибюля), "Выдубичи", "Вокзальная", "Героев Днепра", "Дарница" (в двух вестибюлях), "Демеевская", "Золотые ворота", "Лесная", "Майдан Незалежности", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Крещатик" (в трех вестибюлях), "Красный хутор". Также она есть в продаже в более 300 Т-киосках.

В среднем ежедневно более 250 тыс. поездок осуществляется при помощи е-билета. Всего с начала года пассажиры совершили 83 млн поездок с использованием "Карточки киевлянина", Kyiv Smart Card или одноразового QR-билета. За это время киевляне приобрели 223 тыс. карточек.