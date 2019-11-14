 Спрос на импорт белорусского дизтоплива в Украину превысил предложение в 4 раза

Об этом и.о. генерального директора компании Александр Коваленко сообщил на конференции Petroleum Ukraine 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Глава компании добавил, что по бензинам при предложении в 100 тыс. тонн в месяц заявки поступили на 130–140 тыс. тонн.

По данным издания, по итогу первого тендера продавец белорусского топлива акцептировал предложения украинских трейдеров по годовым контрактам на дизельное топливо с премией $19 за тонну и выше, в зависимости от объемов. Годом ранее премии по терм-контрактам колебались в пределах $14–16/т.

На первом тендере применялся пакетный принцип, обязывающий трейдеров контрактовать не менее 40% бензинов от заявленного к приобретению объема дизтоплива.

Второй тендер с месячным объемом на 40 тыс. тонн дизтоплива и 50 тыс. тонн бензинов состоится 19 ноября.

"Выставляем только 40 тыс. тонн дизтоплива, да, больше нет. Возможно, это пока и ситуация изменится, но на данный момент больше нет", – отметил глава "БНК-Украина".

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Коваленко подчеркнул, что пока нет определенности по объемам поставки российской нефти на белорусские НПЗ на 2020 году.

Напомним, в 2019 году по терм-контрактам с украинскими контрагентами БНК реализовала 180 тыс. тонн дизтоплива в месяц.

В августе-сентябре, после остановки трубопроводных поставок дизтоплива из РФ "ПрикарпатЗападтранса", белорусские НПЗ увеличили отгрузки ДТ в Украину более чем в полтора раза – до 300–310 тыс. тонн.

Глава "БНК-Украина" пояснил, что нарастить поставки в Украину удалось за счет накопленных с весны запасов топлива.

"Мы шли с "полными баками" практически весь сезон. Они образовались из-за того, что не было четкого понимания, как быстро будет решен вопрос с "грязной нефтью". Из-за этого и были созданы определенные запасы для обеспечения внутреннего рынка", – заявил Коваленко.

Беларусь является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. В 2018 году БНК поставила в Украину 2,1 млн тонн дизтоплива, что составило 32% от баланса рынка, и 836 тыс. тонн бензинов (44% рынка). Во второй половине 2019 года белорусские НПЗ стали крупнейшими поставщиками дизтоплива в Украину после сокращения поставок из России.