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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:ВВП (510) Госстат (812)

 Рост ВВП в третьем квартале замедлился до 4,2%, – Госстат

По оперативным данным, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2019 года в годичном измерении замедлился до 4,2%, по сравнению с 4,6% во втором квартале.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года (с учетом сезонного фактора) в третьем квартале ВВП увеличился на 0,7%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%. Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%.

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По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159735
 
   
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С учетом сезонных колебаний ВВП еврозоны вырос на 1.2% год к году и на 0.2% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно предварительной оценке Евростата в четверг.

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Думаю, что в четвертом квартале темпы роста ВВП опять вырастут и в еврозоне, и в Украине. Для Украины вполне реально показывать 4.5% роста ВВП в год.
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главное что бы не было такого как 2008 и 2014 и тогда пусть даже +4% до конца жизни...
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