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 Рада распределила 2 миллиарда на свое содержание в 2020 году

Верховная Рада приняла постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2020 год".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего проекта постановления в целом проголосовали 272 народных депутата.

Согласно проекту документа, в целом на содержание парламента в 2020 году планируется направить 2,01 млрд грн.

В частности, расходы на заработную плату депутатов предусмотрены в сумме 642,05 млн грн, на социальное обеспечение – 314,67 млн грн, на закупку товаров и услуг – 80,64 млн грн (в том числе 22,97 млн грн – на командировки).

По программе Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады" расходы на выплату зарплат составят 756,23 млн грн, закупки товаров и услуг Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады" 122,05 млн грн.

На управление делами Верховной Рады предусмотрено выделить 619,13 млн грн, в том числе 580,43 млн грн на зарплату.

На содержание автобазы парламента предусмотрено 96,73 млн грн, Института законодательства – 20,58 млн грн, Управление административными зданиями – 144,45 млн грн, столовой –2,58 млн грн, телеканала "Рада" – 30,94 млн грн, газеты "Голос Украины" – 15,58 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159734
 
 
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