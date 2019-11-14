 Рада поддержала новую модель управления государственным долгом. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

На данный момент полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью относятся к компетенции Министерства финансов, которое выполняет свои функции в рамках действующего законодательства и утвержденной правительством Стратегии управления государственным долгом.

Такая модель является действенной, однако ее эффективность сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит эффективная реализация долговой политики.

Переход к принципиально новому для Украины формату управления государственным долгом позволит достичь сразу трех целей:

Во-первых, работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, что важно для повышения доверия инвесторов и прогнозируемости процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом. Благодаря этому потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.

В-третьих, Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью применяя современные рыночные инструменты. Это в свою очередь позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов, обеспечив эффективное использование временно свободных средств с формированием дополнительных доходов бюджета.

С принятием закона в целом Министерство финансов в рамках осуществления управления государственным долгом будет определять только стратегические цели для Долгового агентства за разработку и утверждение соответствующей стратегии.

"Парламент принял одно из ключевых решений в сфере управления государственным долгом. Создание Долгового агентства – ответ на требования времени и следствие взвешенного анализа текущей ситуации, что соответствует лучшим международным практикам. Внедрение агентской модели управления как наиболее эффективной будет способствовать улучшению качества и расширению возможных инструментов долговой политики", – отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.