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 Зеленский подписал закон о создании "электронного кабинета" застройщика

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Закон призван улучшить качество предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снизить коррупционные риски при их предоставлении, а также обеспечить публичность предоставления таких услуг. Также ожидается, что реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легк Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".

В частности, закон предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит на одном информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.

Оплату административных услуг в области строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности также можно будет осуществлять с помощью электронной системы.

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Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 октября.

Кабинету министров законом поручено в течение двух месяцев со дня вступления закона в силу утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159726
 
 
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