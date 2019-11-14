 Фонд госимущества планирует продать за год минимум 5 госпредприятий

Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в ходе совещания в ФГИ при участии премьер-министра Алексея Гончарука, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем приватизировать не менее пяти крупных предприятий", - сказал Сенниченко.

Согласно данным главы Фонда, ФГИ может приватизировать в 2020 году Объедигненную горно-химическую компанию (ОГКХ), "Электротяжмаш", Угольную компанию "Краснолиманскую", "Центрэнерго", Одесский при портовый завод (ОПЗ), "Президент-отель".

Государство намерено оставить в своей собственности из 3,64 тыс. государственных предприятий 766, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

"Уже отобрано 1399 госпредприятий, согласовано 737 из них, и еще 482 в процессе передачи", - сказал Кухта.

При этом он добавил, что доходность госактивов должна вырасти до 5%, в значительной степени за счет приватизации.