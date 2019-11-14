 Долг обанкротившихся банков по кредитам рефинансирования составляет 46 миллиардов, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, долг "ВиЭйБи Банк" и банка "Финансовая инициатива" перед НБУ составляет 10,6 млрд грн, банка "Надра" – 10,4 млрд грн, банка"Финансы и Кредит" – 6,7 млрд грн, "Дельта Банк" – 5,8 млрд грн, "Имэксбанка" – 3,3 млрд грн.

Задолженность "Приватбанка" за погашение которой поручился Игорь Коломойский составляет 7,7 млрд грн. Н

"НБУ активно работает над взысканием средств, как с самих владельцев этих банков, так и с подконтрольных им компаний. Ведь они предоставили личные и имущественные поручительства, то есть гарантировали, что эти долги будут погашены. Так, против Игоря Коломойского и его компаний подано более 140 исков, против Олега Бахматюка и его компаний – более 50 исков, против Константина Жеваго и его компаний – 30 исков, против Николая Лагуна и его компаний – 10 исков, против Леонида Климова и его компаний – 7 исков", – отмечается в сообщении.

В то же время Нацбанк указывает, что большинство этих судебных процессов тянутся годами.