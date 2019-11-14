 Нацкомиссия снова оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 миллиона

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 14 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В НКРЭКУ отметили, что, согласно проведенной в июне проверкой, "Укрэнерго" должно было до 15 июля представить надлежащим образом заверенную копию акта ввода в промышленную эксплуатацию версии 1.0 информационной системы Market management system (ММЅ). Но компания предоставила документ только 30 сентября.

Присутствующий на заседании член правления "Укрэнерго" Максим Юрков заявил, что компания не согласна с претензиями регулятора, поскольку за три дня до начала работы рынка были внесены существенные изменения в требования по работе системы.

"26 июня, за три дня до введения рынка, комиссией были внесены изменения в правила рынка, которым были сделаны многочисленные изменения требований работы системы. Соответствующие изменения НКРЭКУ опубликовала на сайте 17 июля, а сообщение в компанию пришло 27 июля. При этом срок представления акта был установлен до 15 июля, то есть это физически было невозможно", - сказал он.

Также Юрков подчеркнул, что система была введена в опытную эксплуатацию уже в конце июня, а законодательство не содержит четких требований, какой именно должна быть эксплуатация.

По итогам рассмотрения вопроса НКРЭКУ наложила штраф в размере 1,7 млн грн и обязала компанию до 9 декабря 2019 года предоставить заверенную копию акта ввода в промышленную эксплуатацию Информационной системы ММЅ версия 2.0.

Как сообщалось, 15 июля НКРЭКУ по результатам внеплановой проверки оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 млн грн невведение в промышленную эксплуатацию программного продукта, необходимого для функционирования нового рынка электроэнергии. Компания "Укрэнерго" в срок до 26 июня должна была предоставить акт о вводе в промышленную эксплуатацию базовых модулей программного комплекса, необходимых для запуска нового рынка электрической энергии с 1 июля. Кроме того, как отметил государственный уполномоченный, "Укрэнерго" также не предоставило проект отчета о достаточности проектных мощностей с учетом замечания комиссии. 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии согласно закону "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.