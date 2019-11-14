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 Правительство Молдовы возглавил соратник пророссийского президента Додона

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении нового правительства республики во главе с премьер-министром Ионом Кику, который ранее был его советником.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На основании вотума доверия, выраженного парламентом Республики Молдова, назначается правительство Молдавии во главе с г-ном Ионом Кику. Правительство приступает к своим полномочиям с момента принятия присяги", – сказано в сообщении.

Затем новое правительство страны приняло присягу и приступило к выполнению своих обязанностей. Церемония прошла в четверг в присутствии президента Игоря Додона и председателя парламента Зинаиды Гречанной.

Ранее парламент Молдавии на заседании в четверг выразил вотум доверия номинальному составу кабинета министров во главе с Ионом Кику и программе деятельности Молдавии.

Политическую ответственность за миноритарное правительство взяли на себя президент Додон и Партия социалистов, неформальным лидером которой он является. Более половины должностей министров в новом правительстве Молдовы заняли советники президента.

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Новый кабинет министров был сформирован всего через два дня после того, как в отставку было отправлено правительство Майи Санду, которое считалось проевропейским.

Иону Кику 47 лет. Он является давним соратником Игоря Додона, брат которого Александр имеет общий бизнес с сыном генпрокурора РФ Игоря Чайки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159704
 
 
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